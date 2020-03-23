أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة “محلية” بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في عموم البلاد مضيفة ان مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) مركز تفشي الفيروس خالية من الإصابات لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي انه تم في المقابل تسجيل 39 حالة إصابة جديدة لمسافرين قادمين للصين ما يرفع اجمالي الحالات الوافدة الى 353 حالة.

واوضحت ان عشر حالات منها في العاصمة (بكين) ومثلها في (شنغهاي) وست في مقاطعة (فوجيان) الى جانب ست في مقاطعة (كوانغ دونغ) وحالتين في مقاطعة (شاندونغ) ومثلهما في مقاطعة (قانسو) بالإضافة الى حالة اصابة واحدة في كل من مقاطعتي (تشجيانغ) و(خنان) وبلدية (تشونغتشينغ).

وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس جميعها في مقاطعة (هوبي) ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الوفاة في الصين الى 3270 شخصا والإصابات المؤكدة الى 81093 شخصا.

وبينت اللجنة ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 47 حالة مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 1749 شخصا بينما غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية 459 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ليصل عدد اجمالي المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 72703 أشخاص.

وقالت اللجنة ان 5120 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و10701 شخص تحت المراقبة الطبية اثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس.

واشارت اللجنة الى تسجيل 317 حالة إصابة مؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية أمس الأحد من بينها أربع حالات وفاة في حين تم تسجيل 21 حالة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة و169 حالة إصابة في (تايوان) منها حالتا وفاة.

ولفتت الى مغادرة 100 مريض في (هونغ كونغ) وعشرة مرضى في (مكاو) و28 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جانبه قال المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة الصينية مي فنغ في مؤتمر صحفي بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان معظم المناطق والمدن والمقاطعات في الصين الآن عند مستوى منخفض لخطر الإصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) حيث تتخذ بكين إجراءات “فاعلة” للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.