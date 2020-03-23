أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال21 لوزارة الصحة إن هذه الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 189 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 159 في حين بقي عدد حالات الشفاء عند 30 حالة وكذلك بقي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة عند خمس حالات هي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العددالإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 702 شخص وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.

وتجدد وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.