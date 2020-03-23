الغانم: سمو الأمير وجه بدعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عنهم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن سمو أمير البلاد وجه مجلس الوزراء في الاجتماع الاستثنائي اليوم إلى ضرورة دعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.

وأضاف الغانم في بيان صحافي عقب الاجتماع، أن سمو الأمير أعطى توجيهاته لنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهي توجيهات واضحة ومركزة َتستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت وهموم أبناء شعبها الوفي، مبيناً أنه نقل لسموه خلال الاجتماع دعم ومساندة أبنائه النواب لكل ما من شأنه تعزيز العمل الوطني التعبوي في كافة المجالات لمواجهة الأزمة الحالية والخروج منها بسلام ونجاح.

وأكد الغانم أن سمو أمير البلاد كان واضحاً وقاطعاً وأعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة وعلى رأسها دعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن، مبيناً أن سموه أكد خطورة الوباء واهتمامنا بمنع انتشاره يجب أن يتزامن مع الاهتمام بتداعياته المختلفة، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة الاسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية ودعم مقومات اقتصادنا الوطني واتخاذ الاجراءات العاجلة في هذا الشأن وخاصة ما يتعلق منها بدعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها.

وأضاف الغانم أن سمو الأمير وجه بضرورة التعجيل بالإجراءات التي تؤدي إلى عودة الكويتيين في الخارج في أسرع وقت ممكن كما أعطى تعليماته بالإهتمام بأبنائنا الطلبة في الخارج، لإعانتهم على مواجهة الأزمة لحين عودتهم كما أعطى توجيهاته بشأن العديد من الملفات المهمة الأخرى ومنها ملفات التركيبة السكانية وغيرها.

وأشار الغانم إلى أن سمو الأمير كان واضحاً بضرورة انتهاء الحكومة من الخطة الاقتصادية المتعلقة بالأزمة خلال أسبوع، مشيداً بعمل الحكومة رئيساً ووزراء، في التعاطي مع مختلف الجوانب المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفاً بأن سموه وجه بالعفو عن بعض المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة.