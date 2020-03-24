سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد9) خلال ل24 ساعة الماضية .

ونقلت شبكة (سي ان ان ) الاخبارية عن مصادر في وزارة الصحة الامريكية انه لاول مرة منذ تفشي الفيروس يتم الابلاغ عن أكثر 100 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وتشير اخرالاحصاءات الى تجاوز اجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة الامريكية 42 الفا واقتراب عدد حالات الوفاة من 600.