مصر .. حظر تجوال وتعليق إضافي للمدارس لمواجهة كورونا

اتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة لمواجهة كورونا تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العامة ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي وإغلاقها كاملا يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافةالمطاعم ومحال المأكولات على ان يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين ووقف خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والمرور مع فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.

من جانبها وضعت وزارة وزارة الداخلية أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.