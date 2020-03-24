اكد حاكم ولاية نيويورك الامريكية أندرو كومو اليوم الثلاثاء ضرورة الحصول على امدادات طبية منبها على ان ذروة الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولاية ستكون اسوأ مما كان متوقعا.

وقال كومو في مؤتمر صحفي “ذروة تفشي المرض اعلى مما كنا نعتقد وسنصل اليها في وقت قريب جدا” مبينا أن الحكومة الفيدرالية لم ترسل معدات كافية لمكافحة الازمة.

واشار الى وجود اكثر من 25 الف اصابة في الولاية (اكثر من نصف اجمالي الاصابات الامريكية) و210 حالات وفاة على الاقل منتقدا ارسال وكالة ادارة الطوارئ الفيدرالية 400 جهاز تنفس صناعي فحسب اذ تحتاج الولاية مالا يقل عن 30 الف جهاز.

واوضح كومو ان لدى نيويورك حاليا 7000 جهاز تنفس صناعي وتنظر في امكانية انشاء مساحة اكبر للرعاية الصحية وقد يكون ذلك من خلال تحويل الفنادق الى مستشفيات مؤقتة.

وفي مدينة نيويورك ارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورونا المستجد) الى نحو 15 الف حالة فيما اعتبر عمدة المدينة بيل دي بلاسيو ان الانتصار السريع على الوباء “لن يكون ممكنا سوى باشراك الجيش الأمريكي”.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي “ان الجيش الامريكي يمثل القوة الوحيدة القادرة على احتواء الوباء في مدة قصيرة لما يتمتع به من قدرات لوجيستية وتوفر افضل الكوادر الطبية في الدولة لديه”.

ودعا الى “سرعة تعبئة القوات المسلحة الامريكية خاصة وانه لا توجد قوة اخرى في الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ هذه المهمة”.