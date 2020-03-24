افادت حصيلة نشرتها شبكة (ان بي سي نيوز) الامريكية اليوم الثلاثاء بأن الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوزت 50 الف حالة.

واشارت الشبكة الى ارتفاع الحصيلة خلال 24 ساعة الماضية ب 6992 حالة فيما بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس 637 في عموم الولايات المتحدة.

وقالت شبكة (سي ان ان) الامريكية ان اكثر من 100 شخص توفوا اليوم بفيروس كورونا.

وسجلت اعلى نسبة اصابة في ولاية (نيويورك) حيث وصل عدد المصابين 25665 حسب توضيحات منشورة على الموقع الرسمي لحاكم الولاية .

وتعتبر ولايات نيوجيرسي كاليفورنيا وواشنطن على التوالي هي الولايات الاكثر تضررا من الفيروس من حيث عدد الاصابات بعد نيويورك.

وقال نائب الرئيس الامريكي مايك بنس ان الوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ شحنت في “وقت سابق من اليوم” 2000 جهاز تنفس الى ولاية نيويورك مضيفا ان 2000 جهاز آخر سيتم ارسالها في الغد.

واصدر حتى الآن حكام 15 ولاية اوامر تقضي ببقاء السكان في منازلهم خوفا من تفشي الفيروس بينهم.