طالبت عضوة فرقة العمل التابعة للبيت الأبيض المكلفة بتنسيق جهود التصدي لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الدكتورة ديبورا بيركس اليوم الثلاثاء جميع من كانوا في ولاية (نيويورك) خلال الأيام الماضية بحجر انفسهم ذاتيا لمدة أسبوعين.

وقالت بيركس خلال مؤتمر صحفي للفرقة عقدته في البيت الأبيض حضره الرئيس دونالد ترامب “يجب على كل من كان في نيويورك أن يقوم بالحجر الذاتي لمدة 14 يوما المقبلة لضمان عدم انتشار الفيروس إلى الآخرين بغض النظر عن المكان الذي ذهبوا إليه”.

وكشفت ان 56 بالمئة من مجموع الإصابات في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك وان نسبة 60 بالمئة من الإصابات الجديدة سجلت في المنطقة.

ونبهت إلى ان “مناطق البلاد التي ليست نقاط ساخنة والتي لا تمر بالمحنة الرهيبة التي تمر بها نيويورك وكاليفورنيا وولاية واشنطن لا يزال لديها مجال كبير من القدرة على احتواء” الفيروس.

وحذر الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية خلال المؤتمر ذاته من نقل الأشخاص الذين يغادرون نيويرك للإصابة إلى غيرهم.

وأضاف “إنه وضع خطير للغاية. ما نراه الآن هو أنه من المفهوم أن الناس يريدون الخروج من نيويورك”.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة “ستفوز” في مواجهة كورونا قائلا “أننا مستمرون في تقييم البيانات. نعمل مع فرقة العمل ونتخذ القرارات اعتمادا على ما هو الأفضل لمصلحة بلدنا”.

وتابع “نقترب من نهاية معركتنا التاريخية مع العدو غير المرئي” في إشارة إلى كورونا.

وسجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في ولاية (نيويورك) حيث وصل عدد المصابين 25665 حسب توضيحات منشورة على الموقع الرسمي للحاكم.

وتوفي 157 شخصا بالفيروس في نيويورك بينما توفي 685 شخصا وأصيب أكثر من 58000 في عموم البلاد.