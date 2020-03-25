مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة للعزل.. وتخشى “السيناريو الثالث”

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، مساء الثلاثاء، تخصيص 5 مستشفيات جديدة لرفع أعداد مستشفى العزل على مستوى المحافظات، فيما أبدى خشيته من وصول الب

وأوضح مجاهد أن المستشفيات الجديدة المخصصة للعزل، اثنين في القاهرة وهي مستشفى 15 مايو ومستشفى العجوزة التخصصي، بالإضافة إلى 3 في المحافظات وهي مستشفى الصداقة ومستشفى قفط في قنا ومستشفى قها في القليوبية .

يذكر أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجار العمل بها النجيلة بمرسى مطروح وإسنا بالأقصر وأبو خليفة بالإسماعيلية والعجمي بالإسكندرية ومستشفى تمي تمديد بالدقهلية، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

السيناريو الثالث

وفي السياق، قال مجاهد إن مصر لا تزال في السيناريو الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد والمقصود به وجود حالات متفرقة تعرف الوزارة طريقة وصول الفيروس لها.

وأضاف “نحن على علم بعدد الحالات من خلال تتبع مصدرها وهذه هي المرحلة الثانية”، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث أو المرحلة الثالثة هي الجائحة، متمنيا عدم الوصول لها.

وتابع أن حالات الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في مصر وصلت إلى 20 حالة وفاة بينهم مصريين وأجانب ومعظم حالات الوفيات أعمارها تتجاوز 55 عاما ومصابين بأمراض مزمنة، موضحا أن الأمراض المزمنة تضعف المناعة بشدة.

وأضاف أن كل الحالات التي يتم اكتشافها هي حالات مخالطة، موضحا أن قرارات الحكومة تأتي في المقام الأول للحد من انتشار الفيروس بين الناس والحفاظ على صحة المواطنين.

يذكر أن مصر سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتبلغ 100 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة المصرية.

كما أعلنت تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.