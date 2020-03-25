البدون .. معاناة جديدة باستثنائهم من قرار “تأجيل الأقساط”

انتقد ناشطون ومغردون عدم شمول فئة الكويتيين #البدون في ضمن قرار تأجيل أقساط التمويلات الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية.

وطالب مواطنون بضرورة ان يشملهم القرار خاصة في هذه الظروف المعيشية العصيبة التي يعيشونها حيث توقف عمل الكثير منهم فأصبحوا بين ضائقة العيش والوباء الذي يعصف بالعالم كله.

وقال مغردون بلد الإنسانية لا يجب ان تستثني أحداً من قرار يعالج مشكلة إنسانية خاصة وأن من منحتهم البنوك من البدون قروضاً لم تمنحهم هذه القروض إلا بضمانات دائمة فأين المشكلة لو كانت فئة البدون أو حتى المقيمين من ضمن من شملهم قرار التأجيل.

#البدون ليش زعلانين علشان تاجيل الاقساط مايشملكم ؟

من متى اصلا راحمينكم علشان يساعدونكم ؟

اكبر انجاز سووه للبدون خلوك تاخذ معاشك

تبيهم يساعدونك اكثر ؟

ايام الغزو في بدون استشهدوا وماكرموهم ولا تم احترام ابناء واسر الشهداء لذلك لا تكبرون الهقوه .

#فزعه_للكويت — خالد محمود الكندري (@kmalkandri) ٢٥ مارس ٢٠٢٠

من الواجب على اتحاد المصارف أن يشمل قرار التأجيل الجميع بدون تمييز كالبدون والوافدين ولا يقتصر قرارهم على المواطنين فقط فالجميع متضرر من هذا الوباء وهذه الأزمة.

نرجوا منهم مراجعة قرارهم وشمول الجميع بالتأجيل.#كرونا_في_الكويت #تأجيل_أقساط_البنوك pic.twitter.com/7F9vqpRVBh — د. بدر الداهوم (@DrBaderALdahoom) ٢٤ مارس ٢٠٢٠

مثلما قامت البنوك بتأجيل الأقساط عن عملائها الكويتيين نطالب بأن يشمل تأجيل الاقساط ابناء الكويتيات وأخواننا البدون والخليجيين والوافدين وذلك لمواجهة الوضع الاقتصادي لما لحق بهم من ضرر إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا — ماجد مساعد المطيري (@almaimoni123) ٢٤ مارس ٢٠٢٠

#عجبي !! وقت التطوع ومواجهة الاخطار تطالبون#البدون وتقولون اعيالنا وتستحسنون مشاركتهم

ووقت المطالبه باعطائهم جزء من حقوقهم المفروضه تنزعجون وتستهجنون من يطالب بمعاملة #الكويتيين_البدون بباقي اخوانهم المواطنين#تأجيل_أقساط_البدون_وأبناء_الكويتيات#تأجيل_الأقساط #كورونا#الكويت — حماد النومسي (@hammad_alnomsy) ٢٤ مارس ٢٠٢٠

تأجيل اقساط المواطنين ٦شهور استجابة للرغبةالأميريةالسامية بادرة طيبة، ونتمنى شموله #أبناء الكويتيات و #البدون العاملين بالقطاعات العسكريه والطبيه والتطوع، يجب ان يعاملوا معاملة المواطنين. — عيد هطيل العنزي (بو خالد ) (@XBbO4TIPdmq7CsQ) ٢٥ مارس ٢٠٢٠

ينتظرون من #البدون كل الواجبات بوصفه عضوا في مجتمع، لكن يحرمونه من كل الحقوق بوصفه "مقيما غير شرعي"، وهذا ظلم لم ولن يزول إلّا بإقرار حقّ المواطنة لمن ضحّوا بالغالي والنفيس وصبروا على الأذى والحرمان! حقّ المواطنة، لا عطايا المحسنين ولا إبر التخدير، فليسوا مساكين ولا هم بمغفّلين. — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) ٢٤ مارس ٢٠٢٠

فتح هاتفه النقال، وبينما كان يقرأ خبر حرمانه من تأجيل قسطه الشهري الذي أنقض ظهره، وصلت رسالة عاجلة تقول له: "شكرا على انضمامك للفريق التطوعي، وننتظر منك التواجد في المطار بعد ظهر الغد لإجراء الفحوصات على الطلاب العائدين"! ارتسمت على شفتيه ابتسامة مرارة وكتب مجيبا: إن شاء الله. — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) ٢٤ مارس ٢٠٢٠