محليات

البدون .. معاناة جديدة باستثنائهم من قرار “تأجيل الأقساط”

منذ ساعة واحدة
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انتقد ناشطون ومغردون عدم شمول فئة الكويتيين #البدون في ضمن قرار تأجيل أقساط التمويلات الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية.
وطالب مواطنون بضرورة ان يشملهم القرار خاصة في هذه الظروف المعيشية العصيبة التي يعيشونها حيث توقف عمل الكثير منهم فأصبحوا بين ضائقة العيش والوباء الذي يعصف بالعالم كله.

وقال مغردون بلد الإنسانية لا يجب ان تستثني أحداً من قرار يعالج مشكلة إنسانية خاصة وأن من منحتهم البنوك من البدون قروضاً لم تمنحهم هذه القروض إلا بضمانات دائمة فأين المشكلة لو كانت فئة البدون أو حتى المقيمين من ضمن من شملهم قرار التأجيل.

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