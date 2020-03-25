اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاربعاء تسجيل 143 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بالإضافة إلى 2206 إصابات مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال رئيس المركز الاعلامي بالوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي إنه بذلك ارتفعت الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس إلى 2077 شخصا فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 27017 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 9625 شخصا.

وكانت السلطات الصحية في إيران قدرت في وقت سابق أن معدل حصيلة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) يبلغ 50 إصابة في الساعة الواحدة فيما يتوفى شخص واحد كل عشر دقائق.

وقالت إيران في وقت سابق من الشهر الجاري انها طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا بمبلغ خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي أنتشر في عموم البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس انتشاره في العديد من دول العالم في ظل مخاوف من تسجيل المزيد من الاصابات والوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس الجاري أنها باتت تعتبر فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) جائحة ما يعني أنه بمثابة وباء متفش عالميا لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن “السيطرة عليه”.

ويعتقد ان (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في العديد من الدول بجميع قارات العالم ليصيب نحو 425 ألف حالة من بينها قرابة 19 ألف وفاة.