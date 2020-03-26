وزير الخارجية يدعو الطلبة الكويتيين بالخارج إلى تفهم أولوية إجلاء المرضى وكبار السن

دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء الطلبة المتواجدين خارج البلاد إلى ضرورة تفهم أولوية إجلاء فئات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والقصر في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء المتتابعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ أحمد الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف الليلة في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في الدول المتواجدين فيها فمن لديه مأوى وغذاء ورعاية صحية في وضع أفضل بكثير ممن تقطعت بهم السبل ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم ال65 عاما وكذلك القصر.

وأضاف “أعول عليكم كأب فأنا أعلم بنخوتكم وحرصكم على الايثار لأولوية تلك الفئات ليس وفق المعايير الدولية فقط بل وفق قيمنا وأخلاقنا”.

وأعرب عن بالغ التقدير لقلق جميع المواطنين من آباء وأمهات على ابنائهم في الخارج موضحا أن توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقضي بالمتابعة مباشرة لكل مواطن خارج الكويت.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت بالخارج تعمل على تلبية احتياجاتهم على مدار ال24 ساعة مجددا الدعوة لجميع الطلبة إلى ضرورة الاتصال بالسفارات والتنسيق معهم.

وردا على سؤال عن أعداد السياح الكويتيين الذين كانوا خارج البلاد قبل إغلاق مطار الكويت الدولي أفاد وزير الخارجية أن عدد المواطنين الذين تم حصرهم من قبل البعثات الدبلوماسية بالخارج بعد اتصالهم بها بلغ أكثر من 20 ألف مواطن مجددا الدعوة لجميع المواطنين بالخارج إلى الاتصال بالسفارات.

وثمن عاليا التوجيهات السامية ب”توفير الرعاية السكنية والصحية والغذاء لكل كويتي انقطعت به السبل في أي نقطة على خريطة العالم لأن دولة الكويت مسؤولة عنهم”.

وحول إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بأسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين خارج البلاد أشار الى اجتماع عقد اليوم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح مع رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي السالم الصباح بحضور قيادات القطاعات العسكرية والأمنية لتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات.

وذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج يبلغ 106 بعثات ومنذ ثلاثة أسابيع وهي تدعو وتجدد الدعوة إلى أهمية الاتصال بها لتسجيل البيانات.

وردا على سؤال بشأن وضع بعض المواطنين العالقين في المطارات الأوروبية قال إنه “حصلت بعض الأعمال مساء أمس وفجر اليوم حيث وصل بعض الكويتيين إلى مطارات لم يكن لدى البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في تلك الدول أي علم أو تنسيق او أخذ تصريح منها” مؤكدا ان “تلك الأعمال الفردية تشتت الجهود الجماعية”.

وشدد في هذا الشأن على وجوب الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في تلك الدول إضافة غلى تعليمات البعثات الدبلوماسية والمكاتب الملحقة لدولة الكويت.

وأعرب الشيخ أحمد الناصر عن خالص الشكر والتقدير لسلطات المملكة الأردنية الهاشمية على السماح بإيصال قافلة بقيادة الدبلوماسيين العاملين في سفارة دولة الكويت لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين في العاصمة عمان ومحافظة اربد.