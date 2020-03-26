أعلنت اسبانيا اليوم الخميس وفاة 655 شخصا بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وإصابة 8578 بالفيروس في الساعات ال24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إن هذه الحالات الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4089 شخصا والاصابات إلى 56 ألفا و188 حالة.

وأوضحت ان 31 ألفا و912 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات فيما شفي 7015 شخصا من كورونا كان البرلمان الاسباني قد وافق صباح اليوم على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا لمدة 15 يوما حتى 11 أبريل المقبل في وقت أغلقت فيه البلاد حدودها لمحاولة كبح تفشي هذا الفيروس.