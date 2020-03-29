أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 255 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال25 للوزارة إن الحالات هي سبع مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بواقع (ست حالات لمواطنين كويتيين) و(حالة واحدة لمقيمة فلبينية).

وأضاف السند أن الحالات المخالطة بلغ عددها 13 هي (حالة لمواطن كويتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودية وهي لمواطن كويتي أيضا) وهناك (تسع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لثلاث حالات من الجنسية الهندية وهذه الأخيرة تحت التقصي الوبائي) وهناك (ثلاث حالات أخرى من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة من الجنسية البنغلاديشية كذلك وهي تحت التقصي الوبائي كذلك).

ولفت إلى تمركز لعدد من الحالات المخالطة والتي ثبتت إصابتها بالمرض في بعض المناطق في الكويت مثل المهبولة والشويخ الصناعية وبعض الإصابات رصدت في بعض المناطق التجارية في العاصمة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من (كورونا) ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 67 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 188 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 12 حالة موزعة على ثلاث حرجة وتسع مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة 910 أشحخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.