أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحرير 31 محضر ضبط لمحال تجارية لم تلتزم بالقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن فرقها التفتيشية رصدت 257 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن مخبز آلي واحد تابع لشركة المطاحن الكويتية.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 289 شكوى عبر الخط الساخن (135) و 19 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 237 معاملة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.