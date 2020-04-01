سجلت الولايات المتحدة الامريكية اكبر عدد وفيات بفيروس (كوروناالمستجد – كوفيد19) خلال 24 ساعة منذ تفشي الفيروس فيها .

واظهرت احصاءات شبكة (سي ان ان ) الاخبارية مساء الثلاثاء انه تم تسجيل 821 حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية وهو اكبر عدد تشهده الولايات المتحدة في يوم واحد.

وفي ولاية هاواي اعلن حاكم الولاية في مؤتمر صحفي تسجيل اول حالة وفاة بولايته حاثا سكان الولاية على البقاء بالمنزل وعزل انفسهم.

واظهرت شبكة (سي ان ان ) ان عدد الاصابات بفيروس (كولاونا) فاق 185 الف حالة فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 3815.