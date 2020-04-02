هبط سعر برميل النفط الكويتي 02ر9 دولار ليبلغ 68ر16 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 70ر25 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا تراجعت أسعار النفط أمس بعد أن زادت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين يشهد الطلب على البنزين انخفاضا حادا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وزادت مخزونات الخام 8ر13 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتعتبر أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 2016.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 31ر20 دولار للبرميل في حين هبط خام برنت تسليم يونيو 61ر1 دولار إلى 74ر24 دولار للبرميل.