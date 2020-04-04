اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت منع التجوال في عدد من احياء محافظة (جدة) على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله في بيان صحفي ان ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في (جدة) للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

واضاف ان القرار ينص على ان يكون منع التجوال في أرجاء الاحياء التالية (كيلو 14 جنوب وکيلو 14 شمال والمحجر وغليل والقريات وکيلو 13 وبترومين) على مدى 24 ساعة يوميا مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها وذلك اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء وحتى إشعار آخر.

واوضح ان منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى السماح في أضيق نطاق لسكان الأحياء المعزولة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة مساء يوميا.

واهاب المصدر بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اصدرت قرارات عزل ومنع تجوال مماثلة في عدد من المدن والاحياء خلال الفترة الماضية مؤكدة ان هذه الإجراءات تتخذ في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس (كورونا).