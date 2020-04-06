“الإعلام”: حالة اشتباه لموظفة كويتية في “قناة القرين” والنتيجة سلبية

أكد الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي، أن “حالة اشتباه لموظفة في قناة القرين، تم تحويلها إلى مستشفى جابر”، نافيا ان تكون هناك حالة أخرى لوافد يعمل في الوزارة”.

وأوضح الخالدي لـ”الجريدة”، أن “المستشفى ارتأى إرجاء خروج الموظفة حتى يوم غد زيادة في الاطمئنان”.

مشيراً إلى أن “الوزارة تقوم حاليا بحصر المخالطين لها تحسبا لأي تطور لا قدر الله”.

من جانبه، أكد مدير قناة القرين في وزارة الإعلام، طلال الهيفي، أن “نتيجة فحص الموظفة جاءت سلبية، إلا ان المسؤولين في مستشفى جابر قرروا بقائها في المستشفى ليوم غد”، مشيرا إلى ان “الموظفة بصدد التقدم بشكوى ضد دكتور في مستشفى العدان الذي أمر بتحويلها إلى مستشفى جابر للاشتباه، الأمر الذي سبب لها ولزميلاتها في العمل ربكة غير مبررة”.

وأكد، ان “الوزارة قامت اليوم بتعقيم الاستديوهات ومكاتب الموظفين، وغرفة المكياج وجميع ممرات القناة، بهدف المحافظة على سلامة الموظفين”.

المصدر : الجريدة