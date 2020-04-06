أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاثنين تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد 12 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد قرار تعليق العمل الرسمي احترازيا لمواجھة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأفاد الديوان في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين وذلك حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري واعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 26 ابريل الجاري.

وأوضح أنه في يتعلق بالأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيكون منح أيام الراحة خلال الفترة المشار إليها ويتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة على أن تكلف كل جهة حكومية بعضا من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر أبريل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه “نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض المجالات الوظيفية العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام الراحة التي تقع بين انقطاعين”.

ودعا ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية إلى التقيد بما تقرر والعمل بموجبه.