بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة اليوم الاثنين 10335 حالة بينما ارتفع عدد الاصابات الى 347003 حالات وفق حصيلة لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية.

وافادت الجامعة بأن الاصابات في ولاية (نيويورك) بلغت 130689 اصابة في حين وصل عدد الوفيات 4758 وفاة.

وقال مساعد وزير الصحة والخدمات الانسانية الامريكية بريت غيروير ان من “يحتاجون” اجراء فحص (كورونا) سيتم إجراء الفحص لهم مشيرا إلى عدم إمكانية الفحص لكل من يريد إجراءه.

وأوضح غيروير خلال مقابلة مع شبكة (ان.بي.سي) الأمريكية “كل من يحتاج إلى فحص يمكنه الحصول عليه هذا الأسبوع لكننا لسنا في هذه المرحلة حيث يمكن لعشرات الملايين من الناس إجراء فحوصات”.

وأضاف أن التوقعات تفيد بأن “هذا الأسبوع سيكون هو أسبوع الذروة بالنسبة لنيويورك ونيوجيرسي وديترويت” مؤكدا أن ولايات أخرى من البلاد مثل (نيو أورليانز) ستشهد كثافة في عدد الوفيات والمرضى الموجودين في المستشفيات خلال “الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأصدر وزير الدفاع الامريكي مارك أسبر تعليمات صحية بارتداء جميع العاملين في الوزارة والمنشآت التابعة لها اقنعة إذا لم يكونوا قادرين على البقاء على مسافة ستة أقدام من بعضهم البعض.

من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (آبل) تيم كوك أن الشركة ستنتج ابتداء من هذا الأسبوع ما يصل إلى مليون كمامة للعاملين في المجال الطبي.