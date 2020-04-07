أعلن مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة أن الفرق الرقابية المعنية أزالت 1082 مخيما مخالفا في بر الجهراء والأحمدي.

وقال القريفة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية لموسم 2019/2020 بمحافظتي الجهراء والأحمدي باشرت عملها في التنبيه على أصحاب المخيمات الربيعية فور إعلان البلدية انتهاء فترة التخييم في 15 مارس الماضي.

وأضاف أن الفرق وضعت 688 ملصق إنذار لأصحاب المخيمات برفع مخيماتهم من قبلهم نظرا إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تجنبا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وثمن تعاون أصحاب المخيمات الذين أزالوا مخيماتهم استجابة لتعليمات البلدية وتنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجنبا للتجمعات وانتشار الفيروس.

وذكر أنه تم رفع وحجز 209 (بقيات) ورفع تسع بقالات متنقلة ومصادرة 1300 لعبة هوائية ورشاشات مياه وإزالة 40 إعلانا مخالفا فضلا عن إزالة ثلاثة مخيمات (مقاه) ورفع 17 بقالة متنقلة.