اعلنت السعودية اليوم الاربعاء ارتفاع اجمالي الاصابات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 2932 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها 327 اصابة ليصل اجمالي الحالات في المملكة الى 2932 حالة.

واوضح الدكتور العبدالعالي ان الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بلغ 2260 حالة مشيرا الى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 651 حالة بالمملكة.