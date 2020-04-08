اعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الاربعاء تسجيل 87 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 812 حالة فيما ارتفعت الاصابات الى 38226 حالة.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن الوزارة قولها في بيان انه تم تسجيل 4117 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 38226 حالة.

واضاف البيان ان 1846 مصابا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في حين يرقد 1492 مريضا في وحدات العناية المركزة موضحا ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 24900 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل الى اكثر من 247 الف تحليل.

وبدوره اعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم اطلاق برنامج (منحة الباحث المتدرب) في مؤسسة الابحاث العلمية والتكنولوجية للعمل في مشاريع البحث والتطوير بما فيها تطوير اللقاحات والادوية لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة (اناضول) عن ورانك قوله في تصريح صحفي “نحن نبحث عن زملاء يكافحون معنا جنبا الى جنب في الأبحاث العلمية ضد الفيروس” مضيفا ان برنامج المنحة سيستمر لمدة 12 شهرا.

ومن جهتها اعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم رفع الحجر الصحي عن ست مناطق في خمس مدن فيما لايزال فرض الحجر الصحي ساريا في 156 منطقة.

وقالت الوزارة في بيان ان اجراءات عزل المناطق السكنية في 45 مدينة مستمر في اطار الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل ارسلت تركيا اليوم مساعدات طبية تضمنت كمامات وملابس واقية وادوات فحص سريعة الى خمس دول في منطقة البلقان كانت قد طلبت دعم انقرة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وكالة (اناضول) ان طائرة شحن تركية اقلعت من مطار (أتيمسكوت) العسكري في انقرة تحمل المساعدات الطبية الى دول شمال مقدونيا والجبل الاسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو.

وكانت السلطات الصحية التركية اعلنت امس الثلاثاء ان معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد تركزت في مدن انقرة واسطنبول وازمير وزونغولداك وقوجة ايلي وسقاريا.