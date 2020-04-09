“الصحة” الكويتية: فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية من القطاع الأهلي لمواجهة #كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس فتح باب التطوع للأطباء وأفراد الهيئة التمريضية من العاملين في القطاع الطبي الأهلي للعمل في مرافق الوزارة والمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه نظرا إلى الوضع الصحي الوبائي والتطورات والتداعيات المترتبة على انتشار الفيروس المستجد وفي ضوء تضافر جهود كل الجهات والأفراد لمجابهة هذا الوباء والحد من آثاره ومخاطره تم فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية من المنتسبين للقطاع الطبي الأهلي للعمل بكافة مرافق الوزارة وأماكن الفحص التي تحددها.

وأوضحت أنه يتم تقديم طلبات تطوع الأطباء إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الفنية بالوزارة في حين يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالهيئة التمريضية إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 12 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

ودعت الراغبين في ذلك إلى اصطحاب صورة ضوئية عن الترخيص الصادر لهم من إدارة التراخيص الصحية بمزاولة المهنة والبطاقة المدنية وما يفيد موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي على التطوع.