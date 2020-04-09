أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس ارتفاع الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد الى 12210 حالة فيما زاد عدد الاصابات بالفيروس الى 117749 اصابة.

وقال مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمر صحفي ان هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 1341 وفاة و4799 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية وذلك بعد تحديث البيانات من دور المسنين وغيرها من المنشآت الاجتماعية الأخرى.

وأشار سالومون إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات في ارجاء البلاد من 30375 مريضا تم تسجيلهم امس الاربعاء الى 30767 لكنه لفت الى تطور ايجابي في عدد الاشخاص في وحدات العناية المركزة حيث انخفض من 7148 يوم امس الى 7148.

وتعيش فرنسا في حالة اغلاق تام تقريبا بسبب تفشي الفيروس مع السماح فقط لأفراد الخدمة الاساسيين والعاملين في مجال الاغذية والطواقم الطبية بالتنقل.