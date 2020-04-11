أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت إغلاق محلين تجاريين تجارية لم يلتزما بالقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات الاحترازية المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 427 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن إعادة فتح محل تجاري واحد.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن تحرير 16 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 161 شكوى عبر الخط الساخن (135) وست شكاوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 19 معاملة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مشددة على أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.