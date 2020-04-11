أعلنت اليابان اليوم السبت تسجيل 647 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 6496 حالة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن طوكيو سجلت 197 إصابة إضافية في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية ما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 1902 إصابة.

وبشأن أعداد الضحايا قال البيان ان حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضا إلى 124 شخصا بعد تسجيل 15 وفاة جديدة.

وأشار إلى ان الحصيلة الإجمالية لا تشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن الثلاثاء الماضي حالة طوارئ في العاصمة طوكيو وست مناطق في الأرخبيل في مسعى لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال آبي إن حالة الطوارئ ستسترى حتى السادس من مايو المقبل وتشمل سبع مناطق في اليابان منها طوكيو وشيبا وأوساكا وفوكوكا.

وكشفت حكومة طوكيو أمس الجمعة عن قائمة بأنواع الأعمال والمرافق التجارية الخاضعة لتعليق الأنشطة بموجب حالة الطوارئ موضحة أنها تشمل الجامعات والنوادي الرياضية والمسارح ونوادي الموسيقى الحية ومقاهي الإنترنت وأشارت إلى أنه تم الطلب من المطاعم اغلاق أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في حين ستبقى الخدمات الأساسية مثل المرافق الطبية ومحلات السوبر ماركت والنقل العام والفنادق ووسائل الإعلام مفتوحة.