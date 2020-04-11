اعلنت السعودية اليوم السبت ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 52 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 4033 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت الى 52 شخصا بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

واضاف ان اجمالي حالات الاصابة في المملكة ارتفع الى 4033 حالة وذلك بعد تسجيل 382 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا).

واوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 720 حالة حيث تم تسجيل تعافي 35 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 67 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.