اعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 10612 حالة بعد تسجيل 737 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واكدت وزارة الصحة في بيان صحفي انها احصت 5288 اصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 84279 حالة مضيفة انها اجرت الى غاية صباح اليوم قرابة 352 الف كشف لاشخاص اشتبه باصابتهم بالفيروس.

وعلى صعيد منفصل قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم ان بلاده تحقق تقدما كبيرا في معركتها ضد فيروس (كورونا).

واشاد جونسون في تصريح له عقب خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته وتعافيه من الفيروس بالبريطانيين الذين شكلوا درعا لحماية المستشفيات والهيئة الصحية بشكل عام من الانهيار.

وثمن التضحيات الكبيرة التي يقوم بها الطاقم الطبي بكل فئاته لانقاذ عشرات الآلاف من المرضى وتحملهم مخاطر الاصابة بالفيروس واحيانا فقدان حياتهم.

وقال جونسون انه “من الصعب ان اجد كلمات تعبر عن مشاعر الشكر والامتنان لجميع العاملين في المنظومة الصحية ومستشفى (سان توماس) لانقاذهم حياتي”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد ادخل الاسبوع الماضي المستشفى بسبب استمرار اعراض الفيروس عليه والذي اصيب بها قبل اسبوعين.