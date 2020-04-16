أعلنت الامارات اليوم الخميس عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) لتبلغ اجمالا 35 وفاة اضافة الى تسجيل 460 اصابة جديدة لتصل اجمالا الى 5825 حالة.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي عن شفاء 61 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليكون مجموع حالات الشفاء 095ر1 حالة.

وبينت الوزارة ان اكتشاف الاصابات الجديدة جاء من خلال اجراءائها اكثر من 25 ألف فحص جديد على المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.

واوضحت ان حالتي الوفاة بالفيروس تعود لمصابين من الجنسية الاسيوية كانا يعانيان من امراض مزمنة.