اعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 14576 حالة بعد تسجيل 847 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واكدت وزارة الصحة في بيان صحفي انها احصت 5599 اصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 103093 الف حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم 438991 الف كشف لاشخاص اشتبه باصابتهم بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة اعلنت يوم امس تسجيل 861 حالة وفاة في حين كان عدد الاصابات 103093 اصابة.

يذكر ان الحكومة البريطانية اعلنت يوم امس تمديد اجراءات الحظر الجزئي في البلاد ثلاثة اسابيع اضافية على الاقل للحد من انتشار فيروس كورونا خوفا من ذروة ثانية للفيروس قد تتسبب في خسائر اكبر في الارواح.