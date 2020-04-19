“الصحة”: وضع “ملصق” على منزل الشخص الخاضع للحجر المنزلي

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً باعتماد آلية لتطبيق الحجر المنزلي، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تضمنت الآلية ما يلي:

أولا: الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشخص في الحجر المنزلي:

1. اختيار غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، ويفضل أن تكون مع حمام داخلي منفصل، إذا لم يتوفر حمام منفصل، يتم استخدام حمام مشترك مع الآخرين بعد التأكد من تنظيفه عند كل استخدام.

2. الحرص على فتح النوافذ وتهوية الغرفة بشكل مستمر.

3. عدم الاختلاط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل، والامتناع عن استقبال الزوار.

4. عدم مغادرة المنزل، وفي حال وجود أي طارئ طبي الاتصال بالرقم المخصص من قبل وزارة الصحة ( 151 ).

5. استخدام الهاتف عند الحاجة إلى التواصل مع أي شخص آخر في المنزل.

6. الرد على الرسائل الالكترونية للمتابعة اليومية بخصوص الاعراض الصحية ودرجة الحرارة.

7. عدم مشاركة أحداً الأدوات الشخصية والحرص على نظافتها وتعقيمها.

8. تعقيم الأسطح ومقابض الأبواب باستمرار.

9. عدم مشاركة المناشف مع أشخاص آخرين في المنزل واستخدام مناشف خاصة سواء كانت للتجفيف بعد الاستحمام أو لتجفيف الوجه واليدين.

10. تجنب الطهي أو إعداد الطعام للآخرين، على أن يقوم شخص آخر في المنزل بطهي الطعام لتجنب دخول المطبخ.

11. تناول الطعام في الغرفة الشخصية وتجنب الأكل أو الشرب مع بقية أفراد المنزل.

12. عدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين ويفضل استخدام الورقية منها.

13. غسل الاواني الخاصة بشكل منفصل عن الاواني الأخرى في المنزل.

14. التأكد من وجود سلة مهملات محكمة الغلق في الغرفة الخاصة ، ووضع كيساً بلاستيكيًا فيها والتأكد من غلق الكيس بإحكام قبل رميه.

15. التأكد من توفر الإمدادات الكافية في المنزل من الدواء في حالة المعاناة من مرض مزمن.

16. الطلب من الآخرين -أفراد الأسرة أو الأصدقاء -القيام بالمهام نيابة عنهم مثل شراء الطعام أو الدواء.

17. التأكد من شرب كمية كافية من الماء (8-12 كوب يوميًا).

18. التأكد من الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.

19. التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة ولمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على نسبة 60٪ على الأقل من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.

20. تجنب الاتصال بأي حيوان أليف في المنزل، خاصة إذا كان هناك أشخاص آخرون على اتصال به أيضًا.

ثانيا: الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أفراد الاسرة وغيرهم من المقيمين مع الشخص في الحجر المنزلي:

1. يجب على أفراد الاسرة وغيرهم من المقيمين مع الشخص عدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع عدم استقبال الزوار.

2. السماح لفرد واحد فقط من أفراد الأسرة برعاية وخدمة الشخص المحجور عليه، مع ارتداء كمامة وقفازات بلاستيكية، ومن ثم التخلص منها بعد الاستخدام وغسل اليدين على الفور بعد مغادرة الغرفة.

3. تجمع ملابس المحجور عليه في سلة منفصلة وتغسل وتعلق للتعرض للشمس أو المجفف الكهربائي منفصلة عن باقي ملابس الافراد مشاركي السكن.

4. إبقاء الشخص المحجور عليه بعيداً عن أفراد الأسرة الآخرين، على سبيل المثال مع إغلاق الباب أثناء النوم ويجب عدم مشاركة غرف النوم.

5. إذا احتاج للضرورة القصوى الى مشاركة منطقة مشتركة مع الآخرين فيجب البقاء على بعد متر واحد او أكثر من الأشخاص الآخرين لتقليل انتشار المرض وارتداء الكمامة.

6. يجب على جميع أفراد المنزل غسل أيديهم بانتظام وتجنب لمس الوجه أو الفم أو الأنف وتغطية الفم بمنديل ورقي أثناء السعال أو العطس والتخلص منه على الفور ورميه في سلة مهملات مغطاة بكيس بلاستيكي، وثم غسل اليدين فورًا، وفي حالة عدم توفر منديل القيام بالسعال أو العطس في الكوع المثني.

7. تجنب مشاركة الأدوات المنزلية مثل الأطباق أو أكواب الشرب أو أواني الأكل أو فراشي الأسنان أو الملابس أو الوسائد أو مفارش السرير أو المناشف مع الشخص المحجور عليه وغسل هذه الأدوات جيدًا بالماء الدافئ والصابون بعد الاستخدام.

8. تنظيف وتطهير الأسطح والأغراض المستخدمة مرة واحدة على الأقل في اليوم، بما في ذلك مقابض الأبواب والمراحيض والطاولات وأجهزة التحكم عن بعد والهواتف المحمولة وجميع الأسطح والأغراض الأخرى كثيرة الاستخدام، ويجب استعمال القفازات ذات الاستخدام الواحد عند التنظيف، وبمجرد الانتهاء من التنظيف تخلص من القفازات واغسل يديك جيدًا.

9. استخدم طرق بسيطة لشرح الوضع للأطفال وتجنب أي اتصال مباشر مع المحجور عليه.

ثالثا: الأغراض التي يجب أن تكون متوفرة في المنزل:

1. الكمامة (لا تستخدم أكثر من مرة، وترمى في سلة مع غسل اليدين).

2. قفازات بلاستيكية ( لا تستخدم أكثر من مرة، وترمى في سلة المهملات مع غسل اليدين).

3. جهاز قياس درجة الحرارة.

4. مسحات كحولية .

5. أدوية خافضة للحرارة.

6. صابون لليد .

7. معقم لليدين ( يحتوي على نسبة 60٪ من الكحول على الأقل) .

8. مواد التنظيف المنزلية (بما في ذلك مواد تنظيف المرحاض والمطبخ) .

9. مناديل ورقية .

10. مناديل كحولية .

11. صناديق قمامة مغلقة.

ونص القرار بوجوب التزام الافراد المحجور عليهم استخدام التطبيق الالكتروني (شلونك)، لمتابعة حالتهم منزلياً والتواصل معهم والاطمئنان على صحتهم، والتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي حسب العنوان المدون بالتطبيق الالكتروني.

وأتى في القرار أيضاً «وضع ملصق على منزل الفرد الخاضع للحجر وذلك لمنع الزيارة المنزلية حرصاً على صحة المجتمع والحد من انتشار الوباء».

وأكدت الوزارة أن فرقها ستقوم بعمل زيارات مفاجئة للمحجورين منزلياً، وفي حالة ثبوت عدم التزام الشخص المحجور بمكان الحجر الثابت بإقراره عند الوصول سيتم إعداد تقرير من قبل الأطباء أو المفتشين الصحيين في وزارة الصحة وإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حال عدم تمكين المخولين من وزارة الصحة (الأطباء أو المفتشين الصحيين) من القيام بعملهم في زيارة المحجورين منزلياً والتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي، سيتم الاستعانة برجال الشرطة للقيام بعملهم مع تحرير محضر بالواقعة واحالته لجهات الاختصاص القضائي، مضيفة أنه «في حال ضبط أي شخص يقوم بزيارة المنزل الذي يوجد به فرد خاضع للحجر المنزلي يتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف».

وأجاز القرار الوزاري لكل شخص في المجتمع الإبلاغ عن أي فرد خاضع للحجر المنزلي ولم يلتزم به، وعلى الجهات الأمنية سرعة الاستجابة لهذه البلاغات والتأكد من جديتها، ومن ثم ضبط المخالف واحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.