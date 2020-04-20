أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن ماقام به منتسبو هندسة المنشآت العسكرية بالوزارة لخدمة الجهود الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19) من أعمال جاءت في ظرف استثنائي وتحققت بزمن قياسي ما يعكس الاحترافية والمهنية التي يتميزون بها وجهودهم المتواصلة وفاء منهم لهذا الوطن المعطاء وسلامة جميع من يعيش على أرضه الطيبة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصورالأحمد الصباح وبمتابعة من وكيل الوزارة بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي الصباح قامت منذ اللحظات الأولى للظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد بوضع كل إمكاناتها البشرية والفنية في خدمة الجهود الحكومية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ونقل البيان عن الوكيل المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم قوله إن قطاع هندسة المنشآت العسكرية قام بتسخير كل إمكاناته الفنية وكوادره البشرية من مهندسين وفنيين وإداريين لإنجاز المحاجر الصحية.

وأكد دعم ومساند وزارة الدفاع لجهود وزارة الصحة من خلال تجهيز العديد من المحاجر والتي تم توزيعها على أربعة مواقع متفرقة في البلاد وهي المجمع الطبي العسكري الشمالي ومخيم وزارة الدفاع وأرض المعارض الدولية ومشروع محجر المباني الإدارية والإعاشة.

من جانبه قال مساعد مدير شؤون الخدمات العقيد الركن وليد المريشد بحسب البيان إن تجهيز هذه المحاجر تم من خلال إعداد المجمع الطبي العسكري الشمالي بمنطقة الجهراء التابع لهيئة الخدمات الطبية والذي تم تجهيزه محجرا صحيا في 11 مارس الماضي بطاقة اجمالية تصل إلى 150 سريرا مقسمة على ثلاثة مبان رئيسية إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال فيها بتاريخ 21 مارس الماضي.

وفيما يتعلق بالمحجر الثاني (مخيم وزارة الدفاع بمنطقة صبحان) أوضح المشرف العام على المخيم الرائد الشيخ ناصر فواز الصباح أن العمل بدأ فيه محجرا صحيا بتاريخ 13 مارس الماضي حيث يتكون المخيم من عدة مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه والمكونة من 69 خيمة مجهزة تتسع لعدد 255 شخصا تحت اشراف هيئة الخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف انه تم الانتهاء من مرحلة أخرى مكونة من 33 خيمة مجهزة تتسع لعدد 113 شخصا مبينا أن هناك مراحل أخرى يصل مجموعها إلى قرابة 113 خيمة مجهزة تتسع لقرابة 316 شخصا جار العمل على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

من جهته قال مدير إدارة المشاريع بالتكليف في هندسة المنشآت العسكرية العقيد الركن سعد الحجرف إن العمل على إعداد المحجر الثالث بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف بدأ بتاريخ 31 مارس الماضي في الصالة رقم (5) والتي تصل سعتها إلى 259 غرفة وتم الانتهاء من تجهيزها وتسليمها لوزارة الصحة بتاريخ 2 أبريل الجاري.

وأضاف أنه تم كذلك العمل على إعداد الصالة رقم (6) بتاريخ 3 أبريل الجاري بسعة تصل إلى 541 غرفة وتم تسليمها لوزارة الصحة بتاريخ 8 الجاري.

من جانبه ذكر مراقب المنطقة الثالثة بهندسة المنشآت العسكرية المهندس عارف العوضي ان الموقع الرابع للمحاجر الصحية وهو مشروع محجر المباني الإدارية والإعاشة بمنطقة الجليعة فقد انطلق العمل على تجهيزها وإعدادها بتاريخ 29 مارس الماضي وتتسع لقرابة 582 شخصا مجهزة ومقسمة على خمسة مبان رئيسة جاهزة للاستخدام تحت إشراف هيئة الخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.