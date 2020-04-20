قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم الاثنين بجولة تفقدية على الاستديوهات الخاصة بعملية تسجيل المواد التعليمية التي تقوم بها الوزارة وحرصها على الإنتهاء منها خلال فترة زمنية قياسية ضمن هذه المرحلة الاستثنائية.

وأكد مدير إدارة التقنيات التربوية بالوزارة الدكتور عباس مراد في بيان صحفي أن الإدارة والتلفزيون التعليمي شرعا بتسجيل المواد العلمية بالتعاون مع التواجيه العلمية بحيث يتم تسجيل المواد حسب الأولوية ابتداء من الصف ال12 إلى المرحلة الابتدائية بخطة زمنية محددة.

وأشار مراد إلى أن الانطلاقة بدأت باستديوهين ثم زادت وتيرة عملية التسجيل حتى اتمام 12 استوديو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على رأسها مؤسسة التقدم العلمي الكويتي في عملية تجهيز الاستوديوهات.

من جهته أشاد المنسق العام في القنوات التربوية والموجه الفني لمادة الجغرافيا حمد البحوه وفق البيان بالجهود المستمرة في انجاح تسجيل الحلقات التعليمية لافتا الى أنها تمت من خلال إصدار تصاريح دخول للاستوديو ووضع علامات إرشادية للموجهين والمعلمين العاملين في تسجيل المواد العلمية.

وأوضح البحوه أنه تم توفير جميع الاشتراطات الصحية من خلال تعقيم معدات التصوير وتعقيم أماكن التصوير بالكامل وتنظيم عملية الدخول للأستوديو على فترتين وتم توزيع الاستوديوهات على التواجيه الفنية على حسب عدد المواد التي سيتم تسجيلها وتسليم الخطة الزمنية للتسجيل.