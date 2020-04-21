أعلنت الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منها أربع حالات وافدة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورنا) في البلاد إلى 82758 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات بالفيروس عند 4632 شخصا.

وأوضحت أنه تم تسجيل سبع حالات إصابة “محلية” ست حالات منها في مقاطعة (هيلونغجيانغ) بشمال شرق البلاد وحالة واحدة في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب الصين في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة او وفاة.

واضافت أنها سجلت ايضا اربع حالات إصابة “وافدة” لمسافرين قادمين إلى الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1587 حالة من بينهم 776 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم بينما يتلقى 811 شخصا العلاج 45 منهم في حالة حرجة.