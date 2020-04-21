أعلنت قطر اليوم الثلاثاء تسجيل 518 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 59 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 6533 حالة موضحة أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

واوضحت انه تم إدخال الحالات الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 59 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 614 حالة.