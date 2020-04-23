انطلقت اليوم الأربعاء أولى رحلات إجلاء المواطنين الكويتيين من الولايات المتحدة واعادتهم إلى أرض الوطن ضمن المرحلة الحالية من عملية العودة الشاملة للمواطنين الموجودين في الخارج في ضوء تفشي جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وانطلقت الحافلات التي تقل المواطنين الكويتيين من العاصمة الأمريكية واشنطن باتجاه مدينة نيويورك حيث سيسافرون عبر مطار (جون اف كينيدي) الدولي نحو مطار الكويت الدولي على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الكويتية.

وقال سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه “بفضل من الله وبعد جهود دؤوبة من جهات كويتية مختلفة سواء في الكويت أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية إنطلقت المرحلة الثانية لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن الحبيب”.

وأوضح الشيخ سالم “ستستمر هذه المرحلة لعدة أيام إنطلاقا من مطار نيويورك على أن تبدأ بعدها مباشرة مرحلة إجلاء الطلبة الأعزاء عبر رحلات مباشرة إلى الكويت من مطارات متعددة في مدن أمريكية مختلفة وسوف اعلن عن مجمل تفاصيل مرحلة اجلاء الطلبة خلال الايام القليلة القادمة”.

كما توقع “أن تنتهي مجمل هذه العملية خلال أيام قليله بإذن الله وسيرجع جميع المواطنين إلى حضن الوطن الحبيب”.

وأعرب عن تقديره “لمواطنينا الأعزاء الذين تحلّو طيلة هذه الفترة بالصبر والتفهم للظروف الحرجة التي تمر بنا وبالعالم أجمع داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء وأن يزيل هذه الغمة بأسرع وقت إنه سميع مجيب”.

وناشد “مواطنينا الأعزاء بضرووة التقيد بتعليمات السلطات الصحية عند وصولهم حفاظا على صحتهم وعلى صحة الآخرين إلى أن ينجلي هذا البلاء بأسرع وقت بمشيئة الله”.

وختم الشيخ سالم “أسأل المولى عودا حميدا للجميع وأن يمتعكم بالسلامة في الحل والترحال”.

ويأتي إجلاء المواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة في سياق المرحلة الحالية من عملية إعادة المواطنين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.