(الافكو) الكويتية تقاضي بوينج الأمريكية بـ ٣٣٦ مليون دولار

ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات قد اتهمت شركة بوينج الأمريكية بخرق العقد المبرم بينها لتسليم عدد ٤٠ طائرة من نوع ٧٣٧ ماكس.

وفي شكوى مقدمة إلى محكمة شيكاغو الفيدرالية، قالت شركة الافكو أنها الغت طلبها في ٦ مارس بعد فشل بوينج في تسليم تسع طائرات في الوقت المحدد.

وتبلغ قيمة المطالبات التي تقدمت بها الافكوا ما يقارب ٣٣٦ مليون دولار أمريكي وتتمثل في الدفعة المقدمة التي تقدمت بها الشركة لحجز الطائرات والتي رفضت بوينج حتى الآن إعادتها إلى شركة الافكو رغم عدم قدرتها على تسليم الطائرات أو تقديم جدول تسليم منقح جديد.

وكانت شركة بوينج قد علقت عمليات تسليم 737 MAX في مارس 2019، عندما أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة بعد وفاة 346 شخصًا في حوادث تحطم طائرتين 737 ماكس تشغّلهما شركة ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية.

تكافح بوينج الآن أيضًا مع وباء كوفيد-١٩، الذي أجبرها على خفض الإنتاج بسبب انخفاض الطلب، والصعوبات النقدية لعملاء شركات الطيران، والعقبات اللوجستية في تسليم الطائرات.

تشتري ألافكو طائرات تجارية كبيرة وتأجرها لشركات الطيران. وبحسب موقعها الإلكتروني ، فإن أكبر مالكيها هم بيت التمويل الكويتي، وشركة الخليج للاستثمار، وشركة الخطوط الجوية الكويتية.