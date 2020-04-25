“دراسة” تتوقع انتهاء وباء كورونا في الكويت 29 مايو

توقعت دراسة احصائية نشرتها جامعة سنغافورة للتقانة والتصميم، ان ينتهي الوباء الذي سببه فيروس كورونا المستجد في الكويت بتاريخ حول 29 مايو المقبل.

ونشرت الجامعة نموذجا استقصائيا بعنوان “متى ينتهي كوفيد -19” وبينت في جداول بيانية حول المواعيد المتوقعة لانتهاء الوباء في عدد من الدول، وفقا للبيانات والأعداد التي نشرتها تلك الدول بتاريخ 24 ابريل الجاري.

والنموذج الذي وضعته الجامعة بناء على اعداد (الحالات المشتبه، الإصابات و الشفاء) يتقصى تلك الاعداد ليتوقع تواريخ العدوى الرئيسية بناء على دورة حياة الوباء في البلدان المختلفة.

وبحسب الجدول البياني المرفق حول الارقام المتعلقة بدولة الكويت في 24 ابريل الجاري فإن نقطة التحول كانت بتاريخ 21 ابريل، وتاريخ الانتهاء المتوقع بين “22 مايو(بنسبة 95%) الى 22 يونيو (بنسبة 99%)”.

ينتهي الوباء في معظم الدول التي رصدتها في شهر مايو المقبل، وفي يونيو الذي يليه في الدول الاخرى.

عربيا توقعت الجامعة ان ينتهي الوباء في الامارات حوالى 15 مايو المقبل، وفي السعودية بحدود الاول من يونيو، والبحرين في 3 يونيو، وقطر حوالى 8 يوليو، بينما توقعت الانتهاء من الوباء في السودان في الرباع من الشهر القادم ومصر في 20 منه.

عالميا بين النموذج أن الوباء يمكن ان ينتهي في اسبانيا التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بأوروبا في الأول من مايو، وفي ايطاليا بحدود 4 من ذات الشهر، وسنغافورة في 13 منه.

أما الولايات المتحدة الأكثر تضررا في العالم منحيث عدد الوفيات والاصابات فقد توقعت أن ينتهي حوالى 9 مايو. وفي سنغافورة بينت انه من الممكن ان ينتهي في 13 مايو، وفي إيران بحدود 10 منه، وتركيا في 15، وروسيا في 21 ، وقبلها المملكة المتحدة بحدود 13 مايو، وقلبلهما فرنسا في 3 من ذات الشهر. أما ألمانيا فبدت الجامعة متفائلة حيث حددت تارخ 30 من ابريل الجاري كموعد متوقع لانتهائها منه.