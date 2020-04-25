اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 2706 حالات.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن قوجة قوله في تصريح صحفي انه تم ايضا تسجيل 2861 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 107773 حالة.

واضاف ان 3845 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 25582 مصابا في حين يرقد 1782 مريضا في وحدات العناية المركزة.

واشار الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 38308 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى اكثر من 868 الفا.

من جهته قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو اليوم ان أكثر من 32 ألف مواطن تركي غادروا المساكن الطلابية بعد انهاء فترة الحجر الصحي وثبتت التحاليل الطبية خلوهم من الفيروس.

وأضاف قصاب أوغلو في بيان ان نحو 24 ألف مواطن تركي آخر وصلوا البلاد اخيرا من الخارج يقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مساكن طلابية موزعة على 76 مدينة.

وفي اليونان اعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 2506 حالات فيما لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس.

ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس قوله في مؤتمر صحفي ان 47 مصابا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.