اكدت المانيا اليوم السبت تسجيل 1737 إصابة و140 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) في يوم واحد.

وقال المعهد المختص في رصد المرض (روبرت كوخ) ان الإصابات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للاصابات الى 154175 حالة في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 5640 حالة وفاة.

وأضاف المعهد الحكومي ان وزارات الصحة في الولايات الألمانية المختلفة سجلت في يوم واحد 2200 حالة شفاء من المرض الامر الذي رفع عدد حالات الشفاء الى 112 ألف حالة ما يعني أن اكثر من ثلثي المصابين تعافوا لغاية الان من المرض.