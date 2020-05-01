أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 687 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها انه بعد اعلان هذه النتائج يرتفع اجمالي الاصابات الى 14096 حالة موضحه أن غالبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بفضل الفحوصات الاستقصائية التي تقوم بها الوزارة.

واضافت ان باقي حالات الإصابة الأخرى تعود لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم والذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

كما اعلنت الوزارة في بيانها عن وفاة مقيم يبلغ من العمر (96 عاما) ومقيم آخر يبلغ من العمر (40 عاما) يعانيان من امراض مزمنة كانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة جراء اصابتهما بفيروس (كورونا).

وكشفت عن تسجيل 64 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 1436 حالة.