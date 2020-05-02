أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما تأكدت إصابة حالة واحدة “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82875 شخصا فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصا.

واوضحت انها سجلت حالة إصابة واحدة “وافدة” لمسافر قادم إلى الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1671 حالة في حين لم تسجل اي حالة إصابة “محلية” لا سيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت ان هناك 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر 43 شخصا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77685 شخصا.