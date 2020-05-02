اعلن الأردن اليوم السبت عن وفاة تاسعة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين الى 460 حالة.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة في بيان مشترك ان المتوفي يبلغ من العمر 74 عاما وكان يعاني من عدة امراض مزمنة فيما تعود الإصابة لسائق شاحنة اردني وتم حصر الحالة على الحدود في حين لم تسجل داخل المملكة اي إصابات بالفيروس لليوم الرابع على التوالي.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء من المرض قال البيان ان الأردن سجل اليوم ثلاث حالات شفاء ما يرفع عدد المتعافين الى 367 حالة في حين اجرت فرق الاستقصاء الوبائي اليوم 3207 فحوصات مخبرية عشوائية للتحري عن مصابين ما يرفع اجمالي الفحوصات التي اجراها الأردن الى 82092 فحصا.

ويواصل الأردن التوسع في النشاط الاقتصادي وإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية والانتاجة والخدمية فيما أبقت السلطات على تعطيل المؤسسات الرسمية حتى نهاية شهر رمضان واغلاق الاجواء والمعابر الحدودية امام حركة المسافرين ومواصلة التعليم الاكاديمي عن بعد.