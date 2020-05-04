أحمد الصباح: سياسة الكويت لا تسير بمبدأ ردّات الفعل

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر لصحيفة «الراي» حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، مشيراً في هذا الصدد الى رسوخ العلاقات التي وضع اسسها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله.

وحسب صحيفة «الراي» فإن مطار الكويت سيشهد غداً مغادرة رحلتين بعد اتفاق لتسيير رحلتين يومياً من الكويت لإجلاء العمالة المصرية المخالفة.

وبين الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن إجلاء المقيمين المصريين من مخالفي الإقامة المتواجدين في مراكز الإيواء سينطلق قريباً، بعد تفاهم جرى بين البلدين في هذا الشأن لإطلاق جسر جوي يشمل تسيير رحلتي طيران يومياً من الكويت إلى مصر.

وشدد الناصر على أن سياسة الكويت الديبلوماسية التي وضع أسسها صاحب السمو، لا تسير بمبدأ ردات الفعل على تصرفات فردية لا يجوز تعميمها.

وأشار الناصر إلى أن كل دول الوافدين المخالفين الذين تم جمعهم في مراكز الإيواء، وبينها مصر، تتفهم الإجراءات الكويتية، ولم ترفض أي دولة مسألة عودة مواطنيها، فهذا الأمر لا يوجد إطلاقاً في العرف الدولي.

المصدر : صحيفة الراي