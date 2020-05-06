أعلنت الامارات اليوم الاربعاء تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لتبلغ اجمالا في الدولة 157 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي خلال احاطة اعلامية في ابوظبي ان حالات الوفاة ال11 تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من امراض مزمنة.

وأضافت الشامسي انه جرى كذلك تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس في الامارات ليصل بذلك اجمالي الإصابات الى 15738 حالة حتى الآن.

واشارت الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين مضيفة أن حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت الشامسي في الوقت نفسه عن شفاء 206 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 3359 حالة مؤكدة “التعافي التام” للمصابين من المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.