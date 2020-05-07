اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات بالإضافة إلى 1793 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 219 متوفى و33731 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 7798 حالة بعد تسجيل شفاء 1015 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.