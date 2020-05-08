رسميا.. الفيفا يقر “مؤقتاً” إجراء 5 تغييرات في المباراة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلًا من ثلاثة.

وقال الفيفا، في بيان رسمي إن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.

وتابع: “التعديل المؤقت يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقد تم إجراؤه بسبب إقامة المباريات في فترة مكثفة وفي ظل ظروف طقس مختلفة، وكل ذلك قد يؤثر على سلامة اللاعبين”.

وواصل: “سيظل تطبيق القرار المؤقت مرتبطًا بموافقة كل منظم، بينما سيحدد IFAB والفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج إلى مزيد من التمديد عقب انتهاء الموسم الحالي”.



وأتم: “فيما يتعلق بالمسابقات التي يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، فإنه يسمح لهذه البطولات بالتوقف عن استخدام الفار عند عودة المنافسات، لكن الأمر ينفذ بناء على تقدير كل منظم”.