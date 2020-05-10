وزير الصحة: انتهاء أزمة كورونا‬⁩ عالمياً بداية العام المقبل

توقع وزير الصحة د. باسل الصباح انتهاء أزمة جائحة “كورونا” عالميا، بداية العام المقبل.

وقال الصباح في حديثه للصحافيين صباح اليوم على هامش تسلم وزارة الصحة 20 سيارة إسعاف جديدة من صندوق إعانة المرضى: “أتوقع انتهاء الأزمة عالميا وليس في دولة من الدول على بداية العام المقبل، ونأمل أن تكون الفترة أقل من ذلك وتنتهي مبكرا”.

وشدد وزير الصحة على أهمية اتباع الاشتراطات الصحية وتغطية الأنف والفم في الأماكن العامة والحرص على النظافة العامة والتباعد الاجتماعي وخصوصا في المؤسسات أو أماكن العمل، وهو ما نفتقده في بعض الأماكن والمؤسسات.

وأضاف أن اليوم أول يوم للحظر سيبدأ في الرابعة عصراً وسيتم تقييم هذه المرحلة بعد 10 أيام من بداية الحظر الكلي، وبإذن الله سيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات، ونأمل من المواطنين والمقيمين التقيد بالاشتراطات الصحية سالفة الذكر.

وأعرب د. الصباح عن امتعاضه من مشاهد الازدحام والتكدس الشديد التي شهدتها الجمعيات وغيرها أمس، لافتا إلى ” أننا شاهدنا اليوم وأمس مناظر لتجمعات وازدحام شديد يخالف كل الاشتراطات الصحية، فبعض الناس مازالت تحتاج لمزيد من الوعي للحرص على تقليل انتقال العدوى وسلامتهم والحرص على عدم تفشي الأمراض في المجتمع”.

وأضاف “مازال لدي ثقة بوعي الناس، لكن هناك تصرفات فردية، وجزء من المجتمع لا يلتزم بالاشتراطات الصحية، لكن الأيام المقبلة ستقوم الجهات الحكومية الاخرى بتفيذ التشديد على هذه الاشتراطات لتقليل نقل العدوى”.